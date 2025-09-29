В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди

Вчера вечером экономическая полиция вместе со следователями досконально проверили склад в деревне Трубников Бор. Это место находится в тихом Тосненском районе, вдали от крупных городов, но именно там разгорелся скандал из-за нелегального оборота спирта.

Особое внимание уделили спирту, который временно складировался на площадке. Это место уже давно известно полиции и следствию, так как туда привозят улики по делам об отравлениях и некачественных услугах. Во время проверки нашли сторожа, который, возможно, владеет важной информацией. Как выяснилось, один из задержанных указал на этот склад как на место хранения огромного количества спирта и назвал имена тех, с кем договаривался о вывозе тысяч литров с охраняемой территории.

Примерно месяц назад со склада пропало около 2500 литров спирта. Большая часть была этанолом, который используется в водке, но около десятой части составлял метанол – опасное для здоровья вещество, вызывающее отравления, иногда смертельные. Это подтвердила представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что склад принадлежит частной компании.

Сейчас на складе идут следственные действия, чтобы найти каналы поставки суррогатного алкоголя и причастных к этому преступлению. Судьба склада непростая: он был государственным, но потом перешел в частные руки. Владельцы бизнеса сейчас за границей, что затрудняет расследование.

Следственный комитет Ленобласти возбудил дело по факту производства и сбыта опасной продукции, что привело к смерти двух и более человек. Это дело объединили с другими делами о массовых отравлениях в Сланцевском и Волосовском районах. Расследованием занимается особо важный отдел следственного управления.

По последним данным, задержано 11 подозреваемых, шестеро уже под арестом. Следствие планирует арестовать еще троих. Правоохранительные органы активно расследуют это дело и стремятся привлечь виновных к ответственности.

В общем, ситуация с нелегальным спиртом в Трубниковом Бору остается под контролем полиции. Следствие ищет решение проблемы, и, вероятно, скоро будут предприняты новые шаги для пресечения этой преступной деятельности и защиты здоровья людей.