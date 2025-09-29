ента новостей

13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
12:20
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
11:55
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди

В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленобалсти установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди. 

Вчера вечером экономическая полиция вместе со следователями досконально проверили склад в деревне Трубников Бор. Это место находится в тихом Тосненском районе, вдали от крупных городов, но именно там разгорелся скандал из-за нелегального оборота спирта.

Особое внимание уделили спирту, который временно складировался на площадке. Это место уже давно известно полиции и следствию, так как туда привозят улики по делам об отравлениях и некачественных услугах. Во время проверки нашли сторожа, который, возможно, владеет важной информацией. Как выяснилось, один из задержанных указал на этот склад как на место хранения огромного количества спирта и назвал имена тех, с кем договаривался о вывозе тысяч литров с охраняемой территории.

Примерно месяц назад со склада пропало около 2500 литров спирта. Большая часть была этанолом, который используется в водке, но около десятой части составлял метанол – опасное для здоровья вещество, вызывающее отравления, иногда смертельные. Это подтвердила представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что склад принадлежит частной компании.

Сейчас на складе идут следственные действия, чтобы найти каналы поставки суррогатного алкоголя и причастных к этому преступлению. Судьба склада непростая: он был государственным, но потом перешел в частные руки. Владельцы бизнеса сейчас за границей, что затрудняет расследование.

Следственный комитет Ленобласти возбудил дело по факту производства и сбыта опасной продукции, что привело к смерти двух и более человек. Это дело объединили с другими делами о массовых отравлениях в Сланцевском и Волосовском районах. Расследованием занимается особо важный отдел следственного управления.

По последним данным, задержано 11 подозреваемых, шестеро уже под арестом. Следствие планирует арестовать еще троих. Правоохранительные органы активно расследуют это дело и стремятся привлечь виновных к ответственности.

В общем, ситуация с нелегальным спиртом в Трубниковом Бору остается под контролем полиции. Следствие ищет решение проблемы, и, вероятно, скоро будут предприняты новые шаги для пресечения этой преступной деятельности и защиты здоровья людей.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, алкоголь
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-04-2023, 15:19
В Петербурге ликвидированы два склада с сырьём для производства контрафактного алкоголя
9-12-2021, 12:32
В Петербурге полицейские пресекли производство поддельного алкоголя
29-05-2024, 14:27
В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах
17-06-2021, 12:11
В Ленобласти "брендовые" виски и коньяки разливали в частном доме
22-05-2023, 13:32
В Ленобласти ликвидированы два производства контрафактного спиртного
31-07-2013, 12:21
Палёные алкоголь и тормозная жидкость разливалась в подпольном цеху на Охте

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
Вчера, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Вчера, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
27-09-2025, 15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
Наверх