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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские пресекли производство поддельного алкоголя

В Петербурге полицейские пресекли производство поддельного алкоголя

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге полицейские пресекли производство поддельного алкоголя

«В сентябре оперативниками на одном из оптовых рынков города на Неве была обнаружена партия поддельной алкогольной продукции. По данному факту следователями ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 327.1 УК РФ.

Сотрудники подразделения экономической безопасности Главка совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России установили, что производство этого товара было организовано в промышленной зоне на улице Салова во Фрунзенском районе.

Как выяснилось, злоумышленники занимались подделкой известных брендов крепких алкогольных напитков бюджетного ценового сегмента. Неподалеку, на Софийской улице, находился склад, где хранились пустая стеклотара, фурнитура, бутылочные этикетки. Аналогичный склад обнаружен оперативниками в поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

Изъяты самодельная производственная линия, пять тысяч литров готовой алкогольной продукции, десять тысяч литров спиртосодержащего сырья. На складах оперативники обнаружили 200 тысяч единиц стеклянной тары, что свидетельствует о серьезных масштабах нелегального производства.

По адресам проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
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