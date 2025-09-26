В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека

25 сентября 2025 года около 22:00 на перекрестке Николаевского проезда и Кранового проезда в поселке Шушары произошло столкновение между фургоном и автомобилем марки "Альфа Ромео". В результате этого инцидента легковой автомобиль перевернулся.

В ходе дорожно-транспортного происшествия 31-летний водитель "Альфа Ромео" и его 23-летняя пассажирка были экстренно госпитализированы с серьезными травмами. Их состояние оценивается как тяжелое.

В полиции инициировано расследование, связанное с произошедшей аварией. Специалисты продолжат изучение всех обстоятельств данного происшествия, чтобы установить причины и привлечь к ответственности виновных.