12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
12:23
В Петербурге механик угрожал травматом инженеру из-за сноса гаражей
12:15
В Петербурге бдительный курьер предотвратил мошенничество в отношении пенсионера
11:55
В Петербурге Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте
11:31
У метро «Купчино» автобус врезался в остановку общественного транспорта
09:49
В Луге пьяный водитель на "ВАЗ Приора" насмерть сбил пенсионерку
17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека

В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту аварии в поселке Шушары с перевернувшимся "Альфа Ромео"

25 сентября 2025 года около 22:00 на перекрестке Николаевского проезда и Кранового проезда в поселке Шушары произошло столкновение между фургоном и автомобилем марки "Альфа Ромео". В результате этого инцидента легковой автомобиль перевернулся.

В ходе дорожно-транспортного происшествия 31-летний водитель "Альфа Ромео" и его 23-летняя пассажирка были экстренно госпитализированы с серьезными травмами. Их состояние оценивается как тяжелое.

В полиции инициировано расследование, связанное с произошедшей аварией. Специалисты продолжат изучение всех обстоятельств данного происшествия, чтобы установить причины и привлечь к ответственности виновных.

