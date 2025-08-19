ента новостей

13:48
В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов
11:43
День памяти героических защитников Ивановского пятачка
11:00
В «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
10:57
Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»
10:48
На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения
10:33
В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями
10:07
В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего
09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
09:23
В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами
09:20
В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории
17:12
На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником
15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
12:54
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
11:38
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
10:50
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
10:47
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
10:32
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
10:30
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси

На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красносельского района города проводят проверку по факту смертельной аварии на 78 км КАД

На 78-м километре Кольцевой Автомобильной Дороги 18 августа около 21 часа 05 минут произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали три транспортных средства. Автомобиль «Киа Оптима», за рулем которого находился 46-летний водитель, столкнулся с такси «Киа К5», управляемым 22-летним мужчиной. После столкновения в автомобиль такси врезался мотоцикл «Ямаха» под управлением 40-летнего мотоциклиста.

В результате данного инцидента мотоциклист и 45-летняя пассажирка такси скончались на месте от полученных повреждений. Двое других пассажиров такси, мужчина и женщина в возрасте 46 лет, были доставлены в медицинское учреждение. Состояние женщины оценивается как тяжелое, состояние мужчины – средней степени тяжести.

Водитель автомобиля «Киа Оптима» не получил травм в результате аварии. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия с целью установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Все по теме: КАД, ДТП, Красносельский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-07-2025, 10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
16-03-2024, 12:33
В массовом ДТП на Литейном проспекте погиб водитель такси
26-05-2025, 12:45
В Ленобласти на трассе "Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
1-08-2025, 11:17
На Петровском проспекте в ДТП с такси пострадали два человека
6-08-2025, 00:38
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
Вчера, 10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
15-08-2025, 15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
15-08-2025, 12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
Наверх