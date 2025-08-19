На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси

На 78-м километре Кольцевой Автомобильной Дороги 18 августа около 21 часа 05 минут произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали три транспортных средства. Автомобиль «Киа Оптима», за рулем которого находился 46-летний водитель, столкнулся с такси «Киа К5», управляемым 22-летним мужчиной. После столкновения в автомобиль такси врезался мотоцикл «Ямаха» под управлением 40-летнего мотоциклиста.

В результате данного инцидента мотоциклист и 45-летняя пассажирка такси скончались на месте от полученных повреждений. Двое других пассажиров такси, мужчина и женщина в возрасте 46 лет, были доставлены в медицинское учреждение. Состояние женщины оценивается как тяжелое, состояние мужчины – средней степени тяжести.

Водитель автомобиля «Киа Оптима» не получил травм в результате аварии. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия с целью установления всех обстоятельств и причин случившегося.