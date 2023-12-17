На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок

Вчера вечером, 16 декабря 2023 года около 17 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о ДТП на 40 км внешнего кольца КАД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 39-летний водитель, управляя грузовиком "Вольво" с полуприцепом «Шмитц», неправильно выбрав дистанцию, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Чери А21 (Амулет)", под управлением 33-летней автолледи, после чего легковой автомобиль совершил наезд на силовое ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры «Чери» - 51-летняя женщина и 8-летний ребенок, получили травмы и в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

Установлено, что водитель грузовика в 2023 году 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.