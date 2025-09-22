ента новостей

16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
14:37
На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия
14:32
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте
14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Мощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина

В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Петербурга задержали «дропа» - участника обмана пенсионерки с улицы Есенина

20 сентября 2025 года, около 06 часов 10 минут утра, в правоохранительные органы Выборгского района города Санкт-Петербурга поступило обращение от гражданки 1952 года рождения, проживающей в доме номер 1 по улице Есенина. Заявительница сообщила, что в период с 15 по 19 сентября текущего года ей поступали многочисленные телефонные звонки с неизвестных номеров. Звонившие, под предлогом обеспечения безопасности ее сбережений, путем обмана склонили пожилую женщину к передаче наличных денежных средств курьеру в несколько приемов, на общую сумму 5 миллионов 900 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 20 сентября 2025 года, в 23 часа 00 минут, близ дома номер 2 по улице Есенина, сотрудниками оперативной группы был задержан гражданин 1999 года рождения, уроженец города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Задержание произведено по подозрению в его причастности к совершению вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-09-2025, 13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
26-07-2025, 14:19
В Ленобласти поймали несовершеннолетнего "дропа", подозреваемого в обмане пенсионерки
21-05-2025, 11:04
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионера с Апрельской улицы
12-09-2025, 13:56
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
12-06-2025, 14:23
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой
21-05-2025, 10:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Апрельской улицы

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
Сегодня, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Вчера, 01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
20-09-2025, 14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
Наверх