В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина

20 сентября 2025 года, около 06 часов 10 минут утра, в правоохранительные органы Выборгского района города Санкт-Петербурга поступило обращение от гражданки 1952 года рождения, проживающей в доме номер 1 по улице Есенина. Заявительница сообщила, что в период с 15 по 19 сентября текущего года ей поступали многочисленные телефонные звонки с неизвестных номеров. Звонившие, под предлогом обеспечения безопасности ее сбережений, путем обмана склонили пожилую женщину к передаче наличных денежных средств курьеру в несколько приемов, на общую сумму 5 миллионов 900 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 20 сентября 2025 года, в 23 часа 00 минут, близ дома номер 2 по улице Есенина, сотрудниками оперативной группы был задержан гражданин 1999 года рождения, уроженец города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Задержание произведено по подозрению в его причастности к совершению вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.