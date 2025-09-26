У метро «Купчино» автобус врезался в остановку общественного транспорта

Сегодня утром, приблизительно в 9:00, в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация о дорожно-транспортном происшествии: на Балканской площади пассажирский автобус совершил столкновение с остановкой общественного транспорта.

По прибытии на место происшествия сотрудники Государственной автомобильной инспекции выдвинули предварительную версию о том, что авария могла произойти из-за рассеянности водителя, предположительно, не применившего стояночный тормоз.

В результате данного инцидента никто не получил телесных повреждений.

В настоящее время по данному факту проводится всесторонняя проверка для установления всех обстоятельств происшествия.