В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 7 сентября обратился 39-летний житель Сертолово, сообщив о повреждении остановки общественного транспорта у дома № 2 по улице Молодцова группой несовершеннолетних. По словам заявителя, один из подростков произвел выстрел из травматического оружия.

Прибывшие на указанное место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали вблизи места инцидента 15-летнего местного жителя.

В присутствии законного представителя – матери подростка – был проведен опрос. Задержанный сообщил, что в компании знакомых он находился рядом с остановкой, когда один из его приятелей разбил стекло остановочного павильона и затем выстрелил в прохожего, сделавшего замечание, после чего скрылся с места происшествия.

По данному инциденту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 214, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм).

В настоящее время полиция осуществляет комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению данного правонарушения.