В Шушарах рейсовый автобус задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку

Сегодня утром, 1 декабря 2023 годя около 08 часов 40 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с автобусом и пешеходом возле дома 11 по Московскому шоссе в Шушарах.

На месте происшествия полицейскими было установлено, что автобус "МАЗ" маршрута № 186, задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы легкой степени тяжести и была госпитализирована.

Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.