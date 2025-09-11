В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером

10 сентября текущего года в правоохранительные органы Волосовского района Ленинградской области поступила информация от гражданки 1960 года рождения, проживающей в доме под номером 4 в населённом пункте Торосово. Женщина сообщила о совершённом в отношении неё противоправном деянии накануне, 9 сентября.

По словам потерпевшей, неизвестный мужчина совершил нападение, применив электрошокер. Под угрозой физической расправы злоумышленник вынудил её осуществить перевод денежных средств в размере 500 000 рублей посредством мобильного банковского приложения на расчётный счёт, который ей не знаком.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска в тот же вечер, по месту жительства был установлен и задержан мужчина 1969 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по пунктам «г, д» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.