ента новостей

19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
14:51
Международная выставка «Реализм в искусстве»
14:45
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
14:41
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
14:34
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
14:28
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
14:16
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
14:14
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
14:07
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
13:10
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
11:50
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
10:56
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
10:01
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
14:00
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
13:58
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12:13
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером

В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Волосовского района Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером

10 сентября текущего года в правоохранительные органы Волосовского района Ленинградской области поступила информация от гражданки 1960 года рождения, проживающей в доме под номером 4 в населённом пункте Торосово. Женщина сообщила о совершённом в отношении неё противоправном деянии накануне, 9 сентября.

По словам потерпевшей, неизвестный мужчина совершил нападение, применив электрошокер. Под угрозой физической расправы злоумышленник вынудил её осуществить перевод денежных средств в размере 500 000 рублей посредством мобильного банковского приложения на расчётный счёт, который ей не знаком.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска в тот же вечер, по месту жительства был установлен и задержан мужчина 1969 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по пунктам «г, д» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Волосовский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-08-2025, 09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
27-05-2025, 11:57
В Московском районе поймали подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров
2-09-2025, 13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
15-08-2025, 11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
27-06-2025, 11:55
В Мурино поймали криминального курьера

Происшествия на дорогах

Сегодня, 19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
Вчера, 15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
9-09-2025, 12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
9-09-2025, 10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
Наверх