В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 

В результате проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, организованных сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России и отдела уголовного розыска ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области, был задержан сорокалетний гражданин, проживающий в городе Волосово.

Указанный гражданин подозревается в совершении действий, связанных с распространением материалов, содержащих детскую порнографию.

Предварительным расследованием установлено, что в апреле текущего года он осуществил размещение на личной странице в одной из социальных сетей контента порнографического характера, в котором фигурирует несовершеннолетняя.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за изготовление и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.