В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома

12 сентября в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступила информация о хищении имущества из дачного строения, расположенного на Лесной улице в садоводческом некоммерческом товариществе «Междуречье», находящемся в городе Кировск.

Согласно предварительным данным, в период времени с 8 по 12 сентября неустановленное лицо, повредив оконную конструкцию, проникло внутрь жилого помещения и совершило кражу портативного компьютера и аппарата для проведения сварочных работ. Материальный ущерб от действий злоумышленника оценивается в 6500 рублей.

По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище.

Как стало известно «Питерец.ру», в тот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, у домовладения номер 332, расположенного на 6-й линии садоводческого некоммерческого товарищества «Радуга», сотрудниками подразделения уголовного розыска был задержан гражданин 1964 года рождения, проживающий в городе Волхов, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.