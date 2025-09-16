ента новостей

В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
На Благовещенском мосту завершился ремонт
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома

В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома

Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома

12 сентября в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступила информация о хищении имущества из дачного строения, расположенного на Лесной улице в садоводческом некоммерческом товариществе «Междуречье», находящемся в городе Кировск.

Согласно предварительным данным, в период времени с 8 по 12 сентября неустановленное лицо, повредив оконную конструкцию, проникло внутрь жилого помещения и совершило кражу портативного компьютера и аппарата для проведения сварочных работ. Материальный ущерб от действий злоумышленника оценивается в 6500 рублей.

По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище.

Как стало известно «Питерец.ру», в тот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, у домовладения номер 332, расположенного на 6-й линии садоводческого некоммерческого товарищества «Радуга», сотрудниками подразделения уголовного розыска был задержан гражданин 1964 года рождения, проживающий в городе Волхов, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, кража
