В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции Центрального района Петербурга осуществили задержание 36-летнего гражданина, проживающего в данном районе, возле дома номер 3 по Мытнинской улице.

Согласно предварительным данным, 7 сентября указанный гражданин осуществил передачу двух свертков с веществом в порошкообразной форме из рук в руки. Анализ, проведённый экспертами, показал, что в указанных свертках содержался мефедрон, общим весом два грамма (по одному грамму в каждом свертке).

В ходе обыска, проведённого в квартире, арендуемой задержанным и расположенной в доме номер 26 по улице Рубинштейна, сотрудники полиции обнаружили и конфисковали еще несколько пакетов с порошкообразным веществом.

Все изъятые вещества были отправлены на экспертизу, которая установила, что конфискованное в квартире является наркотическим средством «клефедрон» общей массой 886 граммов.

Следственным управлением УМВД России по Центральному району было возбуждено уголовное дело по статье 228.1, часть 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации, касающейся незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно имеющимся данным, задержанный ранее уже четырежды привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Ведется работа по установлению возможных соучастников и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.