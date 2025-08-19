ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже

В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали подозреваемого в приятельском грабеже  

18 августа в правоохранительные органы Адмиралтейского района Петербурга обратился 24-летний житель Санкт-Петербурга, заявив о совершенном в отношении него противоправном деянии. Согласно заявлению, утром того же дня в подъезде дома номер 25 по Английскому проспекту, знакомый причинил потерпевшему телесные повреждения, нанеся удары ногой в область головы. После совершения насильственных действий злоумышленник завладел мобильным телефоном и верхней одеждой (кофтой), общая стоимость которых оценена в девять тысяч рублей, и скрылся с места преступления.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, 18 августа в 18:30 возле дома номер 16 по улице Якубовича был задержан 24-летний гражданин, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Похищенное имущество было обнаружено и изъято в ходе задержания.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Адмиралтейский район, грабеж
