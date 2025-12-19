В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО

В Пушкине, в рамках городского Центра социальной реабилитации инвалидов, было создано уникальное психологическое пространство под названием «Путь к себе». Этот новый проект направлен на объединение усилий специалистов различных профилей с целью оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО), которые нуждаются в реабилитации. Открытие данного пространства стало важным событием, в котором приняла участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина.

Идея создания такого психологического пространства возникла непосредственно от самих участников СВО, которые пришли в Центр для прохождения реабилитации. Это говорит о том, что проект ориентирован на реальные потребности людей, которые пережили сложные испытания. В рамках реализации данного проекта будут задействованы опытные клинические, практические и кризисные психологи из Санкт-Петербурга, а также специалисты, имеющие опыт работы с военной травмой. Кроме того, в проекте примут участие бойцы, прошедшие специальное обучение, что обеспечит более глубокое понимание потребностей и проблем участников.

В Центре «Путь к себе» будут проводиться как групповые, так и индивидуальные занятия, направленные на эмоциональное восстановление и психологическую реабилитацию. Для достижения этих целей в пространстве организованы специальные зоны, где участники смогут заниматься творчеством и получать психологическую разгрузку. Также предусмотрены уютная гостиная и жилой модуль, что создаст комфортную атмосферу для всех посетителей.

В 2025 году Центр приобрел почти 300 различных реабилитационных устройств, среди которых новые тренажеры и подвесная система, предназначенная для обучения навыкам ходьбы. Это значительно расширяет возможности для физической реабилитации участников, что является важной частью их восстановления. Правительство Санкт-Петербурга уделяет особое внимание мерам социальной поддержки граждан, в том числе и тем, кто имеет инвалидность. Одной из приоритетных задач власти является формирование и развитие инфраструктуры реабилитационных организаций.

На открытии пространства Наталья Чечина отметила, что в настоящее время в Санкт-Петербурге проживает около 480 тысяч инвалидов, имеющих различные нарушения, такие как нарушение слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. В бюджете города на 2025 год было предусмотрено более 170 миллиардов рублей для финансирования мероприятий городской государственной программы «Социальная поддержка граждан». Это подчеркивает важность и актуальность работы, проводимой в Центре.

Во время своего визита в Центр вице-губернатор осмотрела помещения и вручила сертификат на приобретение дополнительного реабилитационного оборудования. Также шести участникам специальной военной операции, которые успешно завершили курс повышения квалификации в области информационных систем, программирования и обработки данных, были вручены дипломы о профессиональной переподготовке. Это свидетельствует о том, что Центр не только занимается реабилитацией, но и способствует повышению квалификации своих участников, помогая им адаптироваться к жизни после службы.

Встреча продолжилась за чашкой чая, на которой обсуждались дополнительные инициативы по поддержке участников СВО и их семей. «Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить бойцам, защитникам нашей Родины, высокое качество жизни после возвращения домой. Окружаем их заботой, оказываем поддержку и создаем условия для их полноценной жизни», - подчеркнула Наталья Чечина. Это утверждение отражает стремление властей к созданию комфортной и поддерживающей среды для всех, кто прошел через трудные испытания, и подтверждает важность таких проектов, как «Путь к себе».