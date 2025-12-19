ента новостей

14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборе открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО

В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Психологическое пространство для поддержки участников СВО открылось в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине

В Пушкине, в рамках городского Центра социальной реабилитации инвалидов, было создано уникальное психологическое пространство под названием «Путь к себе». Этот новый проект направлен на объединение усилий специалистов различных профилей с целью оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО), которые нуждаются в реабилитации. Открытие данного пространства стало важным событием, в котором приняла участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина.

Идея создания такого психологического пространства возникла непосредственно от самих участников СВО, которые пришли в Центр для прохождения реабилитации. Это говорит о том, что проект ориентирован на реальные потребности людей, которые пережили сложные испытания. В рамках реализации данного проекта будут задействованы опытные клинические, практические и кризисные психологи из Санкт-Петербурга, а также специалисты, имеющие опыт работы с военной травмой. Кроме того, в проекте примут участие бойцы, прошедшие специальное обучение, что обеспечит более глубокое понимание потребностей и проблем участников.

В Центре «Путь к себе» будут проводиться как групповые, так и индивидуальные занятия, направленные на эмоциональное восстановление и психологическую реабилитацию. Для достижения этих целей в пространстве организованы специальные зоны, где участники смогут заниматься творчеством и получать психологическую разгрузку. Также предусмотрены уютная гостиная и жилой модуль, что создаст комфортную атмосферу для всех посетителей.

В 2025 году Центр приобрел почти 300 различных реабилитационных устройств, среди которых новые тренажеры и подвесная система, предназначенная для обучения навыкам ходьбы. Это значительно расширяет возможности для физической реабилитации участников, что является важной частью их восстановления. Правительство Санкт-Петербурга уделяет особое внимание мерам социальной поддержки граждан, в том числе и тем, кто имеет инвалидность. Одной из приоритетных задач власти является формирование и развитие инфраструктуры реабилитационных организаций.

На открытии пространства Наталья Чечина отметила, что в настоящее время в Санкт-Петербурге проживает около 480 тысяч инвалидов, имеющих различные нарушения, такие как нарушение слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. В бюджете города на 2025 год было предусмотрено более 170 миллиардов рублей для финансирования мероприятий городской государственной программы «Социальная поддержка граждан». Это подчеркивает важность и актуальность работы, проводимой в Центре.

Во время своего визита в Центр вице-губернатор осмотрела помещения и вручила сертификат на приобретение дополнительного реабилитационного оборудования. Также шести участникам специальной военной операции, которые успешно завершили курс повышения квалификации в области информационных систем, программирования и обработки данных, были вручены дипломы о профессиональной переподготовке. Это свидетельствует о том, что Центр не только занимается реабилитацией, но и способствует повышению квалификации своих участников, помогая им адаптироваться к жизни после службы.

Встреча продолжилась за чашкой чая, на которой обсуждались дополнительные инициативы по поддержке участников СВО и их семей. «Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить бойцам, защитникам нашей Родины, высокое качество жизни после возвращения домой. Окружаем их заботой, оказываем поддержку и создаем условия для их полноценной жизни», - подчеркнула Наталья Чечина. Это утверждение отражает стремление властей к созданию комфортной и поддерживающей среды для всех, кто прошел через трудные испытания, и подтверждает важность таких проектов, как «Путь к себе».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-09-2024, 20:00
Во Всеволожске состоялось торжественное открытие Центра реабилитации для участников СВО
20-08-2025, 09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
14-06-2024, 10:05
Участникам СВО нужна реабилитация
29-06-2023, 09:52
Кабмин выделил 73,5 млн рублей на обучение координаторов фонда «Защитники Отечества»
5-12-2023, 12:52
В Петербурге прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов
27-11-2025, 19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
Сегодня, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
17-12-2025, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
16-12-2025, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
Наверх