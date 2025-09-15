ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей

Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей

Полицейские проводят проверку по факту ДТП во дворах на улице Кораблестроителей, в котором пострадал подросток

15 сентября около 19 часов у дома № 39, корпус 2 по улице Кораблестроителей, произошло дорожное происшествие. 25-летний водитель автомобиля «Хонда CR-V», перемещаясь по придомовой территории, допустил столкновение с 14-летним пешеходом. По предварительным данным, подросток неожиданно появился из-за стоящих транспортных средств.

В результате указанного дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств произошедшего. Цель проверки – установление всех деталей инцидента и определение степени вины участников ДТП.

Все по теме: Васильевский остров, ДТП
