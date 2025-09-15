Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей

15 сентября около 19 часов у дома № 39, корпус 2 по улице Кораблестроителей, произошло дорожное происшествие. 25-летний водитель автомобиля «Хонда CR-V», перемещаясь по придомовой территории, допустил столкновение с 14-летним пешеходом. По предварительным данным, подросток неожиданно появился из-за стоящих транспортных средств.

В результате указанного дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств произошедшего. Цель проверки – установление всех деталей инцидента и определение степени вины участников ДТП.