На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода

На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП на Дальневосточном проспекте

3 сентября, около 21 часа 10 минут, близ дома номер 14 по Дальневосточному проспекту произошло ДТП. 23-летний водитель, находясь за рулем арендованного автомобиля марки «Черри», допустил столкновение с 39-летним пешеходом. Установлено, что пешеход осуществлял переход проезжей части, игнорируя красный сигнал светофора.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадавший пешеход был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как тяжелое, что потребовало немедленной госпитализации.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего ДТП. Целью проверки является установление всех деталей инцидента и определение степени ответственности каждого из участников.

