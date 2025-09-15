ента новостей

В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
На Благовещенском мосту завершился ремонт
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах

В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах

Полицейские задержали водителя, который сбил первоклассницу в Шушарах и скрылся

13 сентября, около 17 часов 25 минут, возле дома номер 12 на Школьной улице в Шушарах, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки "Шкода Рапид", перемещаясь по придомовой территории, совершил столкновение с семилетней девочкой. Водитель транспортного средства покинул место аварии.

Пострадавшая несовершеннолетняя в сопровождении родителя была экстренно госпитализирована. В медицинском учреждении состояние девочки было оценено как тяжелое, в связи с чем она была помещена в отделение реанимации.

Сотрудниками правоохранительных органов в кратчайшие сроки был установлен владелец автомобиля, а также произведено задержание водителя, скрывшегося с места происшествия. Задержанным оказался 54-летний безработный гражданин, проживающий в доме номер 17 по улице Ольги Форш. Задержание подозреваемого было произведено по месту его жительства, после чего он был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся неисполнения обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Пушкинский район, ДТП, пострадавший пешеход
