В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах

13 сентября, около 17 часов 25 минут, возле дома номер 12 на Школьной улице в Шушарах, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки "Шкода Рапид", перемещаясь по придомовой территории, совершил столкновение с семилетней девочкой. Водитель транспортного средства покинул место аварии.

Пострадавшая несовершеннолетняя в сопровождении родителя была экстренно госпитализирована. В медицинском учреждении состояние девочки было оценено как тяжелое, в связи с чем она была помещена в отделение реанимации.

Сотрудниками правоохранительных органов в кратчайшие сроки был установлен владелец автомобиля, а также произведено задержание водителя, скрывшегося с места происшествия. Задержанным оказался 54-летний безработный гражданин, проживающий в доме номер 17 по улице Ольги Форш. Задержание подозреваемого было произведено по месту его жительства, после чего он был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся неисполнения обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.