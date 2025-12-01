В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»

В службу правопорядка Приморского района Петербурга 30 ноября поступила информация о хулиганских действиях на станции метро "Пионерская", где неустановленные лица использовали пиротехнические средства.

Прибывший наряд полиции не обнаружил предполагаемых нарушителей общественного порядка на месте происшествия. В результате данного инцидента никто не пострадал.

Согласно предварительным данным, группа лиц осуществила запуск пиротехнического изделия на эскалаторе, что привело к громкому хлопку. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию виновных в произошедшем инциденте.