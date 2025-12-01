В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице

30 ноября в правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение из больницы о госпитализации 26-летнего петербуржца в критическом состоянии с многочисленными травмами.

Предварительное расследование показало, что 29 ноября, около пяти часов утра, в баре, расположенном по адресу Белградская улица, дом 30, между посетителем и сотрудником охраны произошла ссора, в результате которой посетитель получил увечья.

В 20:00 30 ноября оперативники уголовного розыска задержали 29-летнего охранника этого бара возле дома 44, корпус 2 по Будапештской улице. Он подозревается в нанесении телесных повреждений пострадавшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111, части 1 Уголовного кодекса РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью умышленно). Подозреваемый задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.