ента новостей

14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
22:31
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
16:55
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
19:09
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
12:25
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
11:58
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
11:53
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
11:50
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
23:06
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта

В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку обстоятельств семейного конфликта на Железнодорожной улице

30 ноября в полицию поступил сигнал о конфликте, происходящем в квартире дома номер 7 на Железнодорожном переулке.

Прибывшие на место патрульные обнаружили возле здания 38-летнюю женщину с множественными травмами. Пострадавшая в критическом состоянии была срочно доставлена в больницу.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 30 ноября в промежутке между 2 и 7 часами утра. В квартире находилась пострадавшая и ее 34-летний партнер. После совместного употребления алкоголя между ними возник спор, в ходе которого мужчина применил физическую силу к женщине. Пытаясь избежать дальнейшего насилия, она выпрыгнула из окна второго этажа.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. На него был составлен протокол об административном нарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), после чего помещен в камеру для административно задержанных. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Все по теме: Выборгский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-11-2023, 10:20
В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника
16-07-2025, 10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
26-09-2022, 14:20
В Петербурге подросток ножом в шею девочку и выпрыгнул в окно
26-07-2021, 10:14
В Петербурге женщина после удара ножом выпрыгнула с 15 этажа
19-11-2025, 11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
2-04-2023, 11:46
В Шушарах задержан подозреваемый в поножовщине

Происшествия на дорогах

28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
Наверх