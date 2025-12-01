В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта

30 ноября в полицию поступил сигнал о конфликте, происходящем в квартире дома номер 7 на Железнодорожном переулке.

Прибывшие на место патрульные обнаружили возле здания 38-летнюю женщину с множественными травмами. Пострадавшая в критическом состоянии была срочно доставлена в больницу.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 30 ноября в промежутке между 2 и 7 часами утра. В квартире находилась пострадавшая и ее 34-летний партнер. После совместного употребления алкоголя между ними возник спор, в ходе которого мужчина применил физическую силу к женщине. Пытаясь избежать дальнейшего насилия, она выпрыгнула из окна второго этажа.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. На него был составлен протокол об административном нарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), после чего помещен в камеру для административно задержанных. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.