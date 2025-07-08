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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов

В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Фрунзенского района задержали группу молодых людей, избившую доставщика

В полицию Фрунзенского района 7 июля 2025 года около 15 часов 55 минут поступило заявление от молодого человека 23 лет, прибывшего из Алтайского края. Заявитель, работающий курьером по доставке продуктов, утверждал, что подвергся нападению группы лиц в окрестностях пересечения Купчинской и Пловдивской улиц.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов пострадавший объяснил, что причиной конфликта стала попытка злоумышленников завладеть его самокатом. Получив отказ, нападавшие применили физическую силу.

После инцидента курьер обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. После осмотра он был направлен на амбулаторное лечение.

В течение часа сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых в совершении нападения. Задержание произошло у дома номер 5 по Купчинской улице. В числе задержанных оказались: 23-летний местный житель, 18-летняя девушка, 17-летний юноша из Липецкой области и 14-летний подросток из Москвы.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что злоумышленники не только избили курьера, но и применили против него аэрозольное устройство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Задержанные лица переданы следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий.

Все по теме: Фрунзенский район, телесные повреждения
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