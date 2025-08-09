Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово

Вечером 6 августа 2025 года, в 19 часов 48 минут, в правоохранительные органы Волосовского района Ленинградской области поступил звонок от пожилой гражданки, проживающей в доме номер 7 на площади Советов в городе Волосово. Она сообщила, что некий человек, назвавшийся юристом из "комитета банковского надзора", обманным путем убедил ее передать курьеру сумму в размере 304 000 рублей под ложным предлогом защиты ее сбережений.

В связи с данным инцидентом было инициировано уголовное производство по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

На следующий день, 7 августа 2025 года, в 19 часов 40 минут, оперативной группой уголовного розыска у дома номер 10 по улице Руставели был задержан восемнадцатилетний безработный, подозреваемый в соучастии в совершении указанного преступления.

Задержание подозреваемого было осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.