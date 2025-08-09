ента новостей

14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
09:42
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?
09:31
Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова
20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово

Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Волосовского района Ленобласти задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с площади Советов 

Вечером 6 августа 2025 года, в 19 часов 48 минут, в правоохранительные органы Волосовского района Ленинградской области поступил звонок от пожилой гражданки, проживающей в доме номер 7 на площади Советов в городе Волосово. Она сообщила, что некий человек, назвавшийся юристом из "комитета банковского надзора", обманным путем убедил ее передать курьеру сумму в размере 304 000 рублей под ложным предлогом защиты ее сбережений.

В связи с данным инцидентом было инициировано уголовное производство по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

На следующий день, 7 августа 2025 года, в 19 часов 40 минут, оперативной группой уголовного розыска у дома номер 10 по улице Руставели был задержан восемнадцатилетний безработный, подозреваемый в соучастии в совершении указанного преступления.

Задержание подозреваемого было осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Волосовский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
21-05-2025, 10:53
В Ленобалсти поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Подвойского 
7-08-2025, 11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
27-06-2025, 11:55
В Мурино поймали криминального курьера
12-06-2025, 14:23
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
Сегодня, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Вчера, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
7-08-2025, 22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
Наверх