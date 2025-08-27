В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

29 августа в правоохранительные органы Гатчинского района поступило обращение от 73-летней гражданки, проживающей в доме номер 41, расположенном в деревне Горки поселка Вырицкое. Заявительница сообщила, что 23 августа неизвестный мужчина, войдя к ней в доверие под предлогом оказания услуг по ремонту холодильного оборудования, осуществил несанкционированные переводы денежных средств с её кредитной карты. Общая сумма ущерба составила 35 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158, части 3, пункту «г» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 25 августа, примерно в 18:00, сотрудниками уголовного розыска у дома номер 11, расположенного на 1-й линии садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Виктория» массива «Новинка» Гатчинского района Ленинградской области, был задержан 28-летний уроженец Архангельской области, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.