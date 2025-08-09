В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной

В полицию Невского района 31 июля 2025 года обратилась 46-летняя жительница, проживающая в доме номер 80 по Октябрьской набережной. Она сообщила о проникновении неизвестного лица в её квартиру через оконный проём. Злоумышленник совершил хищение имущества на общую сумму 95 000 рублей и покинул место преступления.

В связи с данным инцидентом возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей кражу.

8 августа 2025 года, в 11 часов 40 минут, оперативной группой уголовного розыска Главного управления совместно с сотрудниками УМВД России по Невскому району в квартире дома номер 52 по улице Бабушкина был задержан 48-летний неработающий мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.