ента новостей

16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте

В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте

25 августа в правоохранительные органы Приморского района обратилась 54-летняя гражданка с информацией о происшествии в магазине сети, расположенном по адресу: Комендантский проспект, дом 61. Согласно заявлению, неизвестный мужчина предпринял попытку кражи товаров из торгового зала. При попытке задержания сотрудниками магазина злоумышленник применил газовый баллончик и покинул место преступления.

26 августа, в 14:00, оперативной группой уголовного розыска у дома номер 48 по проспекту Королева был задержан 47-летний житель данного района. Задержание произведено по подозрению в его причастности к вышеуказанному преступлению.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В настоящее время подозреваемый находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Приморский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-08-2025, 09:34
В Петербурге задержан житель Новосибирской области, обманувший пенсионерку с проспекта Испытателей
9-08-2025, 14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
23-08-2025, 11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
19-08-2025, 09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
9-08-2025, 14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
7-08-2025, 10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
Вчера, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Вчера, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
22-08-2025, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
Наверх