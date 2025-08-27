В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте

25 августа в правоохранительные органы Приморского района обратилась 54-летняя гражданка с информацией о происшествии в магазине сети, расположенном по адресу: Комендантский проспект, дом 61. Согласно заявлению, неизвестный мужчина предпринял попытку кражи товаров из торгового зала. При попытке задержания сотрудниками магазина злоумышленник применил газовый баллончик и покинул место преступления.

26 августа, в 14:00, оперативной группой уголовного розыска у дома номер 48 по проспекту Королева был задержан 47-летний житель данного района. Задержание произведено по подозрению в его причастности к вышеуказанному преступлению.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В настоящее время подозреваемый находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.