В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве

30 мая в правоохранительные органы Калининского района обратилась 79-летняя петербурженка, сообщив о серии телефонных звонков от неизвестных. Звонившие, на протяжении трех дней, убеждали ее в необходимости декларирования личных сбережений. Доверившись злоумышленникам, пожилая женщина передала прибывшему курьеру сумму в размере 285 000 рублей.

В связи с данным инцидентом возбудили уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность курьера и его местонахождение. Им оказался 24-летний гражданин африканского государства, прибывший в Санкт-Петербург с целью обучения.

5 августа подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов у дома номер 4 по бульвару Красных Зорь. Задержание было произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.