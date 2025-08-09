В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко

6 августа 2025 года, в 16 часов 20 минут, в правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга поступило обращение от проживающей в доме номер 5 по улице Осипенко. Заявительница сообщила, что неизвестное лицо посредством телефонной связи, используя обманную схему о сохранности денежных активов, склонило её к передаче наличных средств в размере 600 000 рублей курьеру.

В связи с данным инцидентом возбудили уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, что соответствует статье "мошенничество".

Спустя два дня, 8 августа 2025 года, в 15 часов 00 минут, в районе дома номер 3 по улице Передовиков, оперативной группой уголовного розыска был произведен арест молодого человека в возрасте 21 года, не имеющего постоянного источника дохода. Задержание было осуществлено на основании возникшего подозрения в причастности к вышеуказанному преступлению.

Задержанный помещен под стражу в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.