В Псковской области задержаны двое подозреваемых в краже автомобиля в Выборгском районе Петербурга

17 ноября 2023 года поступила информация о краже автомобиля «Мицубиси Аутлендер», который был припаркован возле дома 6 корпус 7 на Юкковском шоссе в Выборгском районе Петербурга.

По предварительным оценкам, ущерб составил 1 миллион 500 тысяч рублей.

Несколько дней спустя похищенный автомобиль был обнаружен в деревне Бежаницы, расположенной в Псковской области. На машине были установлены поддельные государственные номера.

Следствие было поручено сотрудникам уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также коллегам из Управления МВД России по Выборгскому району.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками разных подразделений, были задержаны два подозреваемых. 38-летний и 18-летний гражданин одного из сопредельных государств. Их подозревают в причастности к совершению данного преступления.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 4 пункт "б" Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это деяние как кражу. Оба подозреваемых были задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления, включая возможные соучастников и заказчиков. Важно отметить, что сотрудничество различных подразделений правоохранительных органов позволило успешно разрешить этот случай хищения автомобиля и задержать подозреваемых.