ента новостей

17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
12:36
Концерт Вивальди «Времена года»
10:16
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
09:57
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
09:52
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача

На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали участников нападения на медика на проспекте Новаторов.

25 августа, около 18 часов 40 минут, в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 30-летнего врача-терапевта.

Медицинский работник сообщил, что прибыл по вызову к 54-летнему мужчине, проживающему в квартире номер 35 по бульвару Новаторов. Дверь доктору открыл гражданин в состоянии алкогольного опьянения, в квартире которого находились его приятели.

После просьбы оформить лист временной нетрудоспособности и последовавшего отказа, хозяин квартиры совершил нападение на врача, нанеся удары и выпроводив его из жилища. При этом личные вещи терапевта остались внутри.

Имущество было возвращено только после прибытия сотрудников правоохранительных органов. Полицейские задержали не только самого дебошира, но и его гостей в возрасте 45, 47 и 72 лет. Все четверо были доставлены в полицейский участок, где в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 часть 1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации. Нарушители были помещены в специализированное учреждение для административно арестованных.

Все по теме: Кировский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-07-2025, 12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
7-07-2025, 11:05
На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи
18-08-2025, 10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
27-07-2025, 14:43
В Московском районе задержали двоих любителей пострелять из «травмата»
16-07-2025, 10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
18-07-2024, 17:33
На бульваре Новаторов пьяный водитель бросился на сотрудников ГАИ с топором

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Сегодня, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
22-08-2025, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
21-08-2025, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Наверх