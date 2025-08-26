На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача

25 августа, около 18 часов 40 минут, в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 30-летнего врача-терапевта.

Медицинский работник сообщил, что прибыл по вызову к 54-летнему мужчине, проживающему в квартире номер 35 по бульвару Новаторов. Дверь доктору открыл гражданин в состоянии алкогольного опьянения, в квартире которого находились его приятели.

После просьбы оформить лист временной нетрудоспособности и последовавшего отказа, хозяин квартиры совершил нападение на врача, нанеся удары и выпроводив его из жилища. При этом личные вещи терапевта остались внутри.

Имущество было возвращено только после прибытия сотрудников правоохранительных органов. Полицейские задержали не только самого дебошира, но и его гостей в возрасте 45, 47 и 72 лет. Все четверо были доставлены в полицейский участок, где в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 часть 1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации. Нарушители были помещены в специализированное учреждение для административно арестованных.