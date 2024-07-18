На бульваре Новаторов пьяный водитель бросился на сотрудников ГАИ с топором

Сегодня ночью, 18 июля 2024 года около 02 часов 00 минут возле дома 49/2 по бульвару Новаторов наряд ДПС остановил автомобиль «Форд Фокус» под управлением 37-летнего петербуржца.

У мужчины были обнаружены явные внешние признаки опьянения.

При составлении административных материалов водитель завел автомобиль и попытался скрыться, однако его действия были пресечены полицейским.

После чего водитель достал топор из-под водительского сиденья и замахнулся им на инспектора ГАИ.

В соответствии с требования ФЗ «О полиции» полицейский произвел предупредительные выстрелы в воздух.

Воспользовавшись тем, что мастер топора отвлекся на выстрелы, полицейский применил газовый баллончик, после чего выхватил топор у нарушителя и задержал его.

В результате применения оружия и спецсредств пострадавших нет.

Дебошира доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.