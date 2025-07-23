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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге задержали 16-летнего курьера мошенников

В Выборге задержали 16-летнего курьера мошенников

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Выборга задержали 16-летнего подельника мошенников

В Выборгский район Ленинградской области 18 июля поступило заявление в правоохранительные органы о совершении мошеннических действий. Согласно поступившей информации, в период с 16 по 17 июля неизвестное лицо, посредством телефонной связи, вступило в контакт с 83-летней гражданкой, проживающей в городе Приморске. Злоумышленник, представившись работником компетентных органов, убедил пожилую женщину в необходимости передачи денежных средств курьеру для обеспечения их сохранности, получив таким образом 1 390 000 рублей возле ее дома.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, 22 июля в городе Выборге сотрудниками правоохранительных органов был задержан 16-летний житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в совершении указанного преступления. Установлено, что задержанный не является учащимся образовательного учреждения и не осуществляет трудовую деятельность.

В настоящее время задержанный доставлен в отделение полиции для проведения необходимых процессуальных действий.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, мошенничество, пенсионеры
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