В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя

Рано утром 13 августа в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от двадцатилетнего водителя такси. Он заявил, что возле дома номер 76 по проспекту Луначарского, двое агрессивных клиентов, находясь в его автомобиле «Фольксваген Поло», нанесли ему множественные удары по лицу, после чего похитили 2900 рублей наличными и попытались задушить.

Водителю удалось освободиться и покинуть машину. Один из нападавших занял место водителя, и злоумышленники скрылись на угнанном такси.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами средней тяжести, однако от госпитализации он отказался.

В течение нескольких часов сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет.

Угнанный автомобиль был найден после дорожно-транспортного происшествия и перемещен на специализированную стоянку.

Транспортное средство признано не подлежащим ремонту, а размер причиненного ущерба оценен в 1 200 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). В отношении задержанных применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.