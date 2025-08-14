ента новостей

В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
В петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
Полицейские задержали угнавших такси после нападения на водителя на проспекте Луначарского

Рано утром 13 августа в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от двадцатилетнего водителя такси. Он заявил, что возле дома номер 76 по проспекту Луначарского, двое агрессивных клиентов, находясь в его автомобиле «Фольксваген Поло», нанесли ему множественные удары по лицу, после чего похитили 2900 рублей наличными и попытались задушить.

Водителю удалось освободиться и покинуть машину. Один из нападавших занял место водителя, и злоумышленники скрылись на угнанном такси.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами средней тяжести, однако от госпитализации он отказался.

В течение нескольких часов сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет.

Угнанный автомобиль был найден после дорожно-транспортного происшествия и перемещен на специализированную стоянку.

Транспортное средство признано не подлежащим ремонту, а размер причиненного ущерба оценен в 1 200 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). В отношении задержанных применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

