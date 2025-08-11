В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла

10 августа, приблизительно в 19 часов 10 минут, вблизи строения 1/1, расположенного в деревне Коркино, Всеволожского района Ленобласти произошел трагический инцидент. 45-летний мужчина, находившийся за рулем квадроцикла марки "Segway", утратил контроль над транспортным средством при прохождении левого поворота.

В результате потери управления квадроцикл совершил съезд с дорожного полотна в придорожный кювет, после чего произошло столкновение с деревом.

К сожалению, полученные водителем в результате данного дорожно-транспортного происшествия травмы оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался на месте.

В настоящий момент компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств произошедшей аварии.