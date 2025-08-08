ента новостей

По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Во Всеволожском районе в связи с произошедшим ДТП с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса произошла 7 августа 2025 года на 22-м километре автотрассы «Кола», расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили несколько человек, среди которых был один несовершеннолетний.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, включающая следователей, сотрудников правоохранительных органов, представителей Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) и других компетентных ведомств.

По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, Следственным отделом по городу Всеволожску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время следствие проводит всесторонний комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также на установление причин и условий, способствовавших возникновению данной дорожно-транспортной аварии.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
