На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
В Китае появился новый опасный вирус
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев
В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий
В Петербурге начали тестирование нового электробуса
На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют съезд
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
В Ленобласти задержали сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой
Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей
В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек

Опубликовал: Антон78
Telegram
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе «Кола»

Сегодня около девяти часов вечера в правоохранительные органы поступило сообщение об аварии, произошедшей на 22-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области, в районе посёлка Разметелево. В результате столкновения между маршрутным автобусом № 565 и грузовым автомобилем пострадали люди.

По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась пяти гражданам. Двое из них получили серьезные травмы и были доставлены в больницу для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. На месте происшествия работают специалисты, выясняющие детали инцидента.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
