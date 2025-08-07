На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек

Сегодня около девяти часов вечера в правоохранительные органы поступило сообщение об аварии, произошедшей на 22-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области, в районе посёлка Разметелево. В результате столкновения между маршрутным автобусом № 565 и грузовым автомобилем пострадали люди.

По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась пяти гражданам. Двое из них получили серьезные травмы и были доставлены в больницу для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. На месте происшествия работают специалисты, выясняющие детали инцидента.