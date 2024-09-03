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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пропала 12-летняя девочка

В Ленобласти пропала 12-летняя девочка

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области по факту без вести пропавшей 12-летней девочки возбуждено уголовное дело

1 сентября 2024 года в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Мурино, а также следователя и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС.

Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области по факту безвестного исчезновения 12-летенй девочки с целью установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Следствие обращается ко всем гражданам, кто обладает любыми значимыми для следствия сведениями, сообщить всю информацию в отдел  дежурных следователей СУ СК России по Ленинградской области по номеру телефона: +7(812) 492-01-58

Приметы: девочка была в синих джинсах, белых босоножках. Рост школьницы - около 152-156 сантиметров, глаза серые, носит волосы средней длины. С собой у нее розовый рюкзак с изображением радуги. Также у девочки был мобильный телефон-"раскладушка".
Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пропавшие без вести дети
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