В Ленобласти пропала 12-летняя девочка

1 сентября 2024 года в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Мурино, а также следователя и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС.

Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области по факту безвестного исчезновения 12-летенй девочки с целью установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Следствие обращается ко всем гражданам, кто обладает любыми значимыми для следствия сведениями, сообщить всю информацию в отдел дежурных следователей СУ СК России по Ленинградской области по номеру телефона: +7(812) 492-01-58

Приметы: девочка была в синих джинсах, белых босоножках. Рост школьницы - около 152-156 сантиметров, глаза серые, носит волосы средней длины. С собой у нее розовый рюкзак с изображением радуги. Также у девочки был мобильный телефон-"раскладушка".

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления.