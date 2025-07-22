В Петербурге задержали пособника украинских мошенников

В правоохранительные органы Петродворцового района Санкт-Петербурга обратился 75-летний мужчина, ставший жертвой мошеннических действий, совершенных дистанционно.

По предварительной информации, злоумышленник, представившись сотрудником компетентных органов, связался с потерпевшим по телефону и, используя обманный предлог о необходимости "декларирования сбережений", убедил его передать курьеру денежные средства в размере 384 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующей ответственность за мошенничество.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники регионального управления уголовного розыска установили, что телефонные звонки заявителю осуществлялись с территории Украины.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к преступной деятельности 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, который оказывал содействие иностранным мошенникам.

Техническое оборудование, использовавшееся мошенниками, было размещено в съемной квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области. В указанной квартире подозреваемый был задержан.

В обязанности задержанного входило обеспечение непрерывной работы технического оборудования, а именно GSM-шлюзов, через которые осуществлялись звонки украинских мошенников российским гражданам пенсионного возраста.

Согласно оперативным данным, несмотря на непродолжительный период функционирования оборудования, с его помощью были обмануты несколько десятков пожилых граждан из различных регионов Российской Федерации.

Сотрудниками полиции были проведены обыски в квартире, где располагалось оборудование, а также в квартире подозреваемого, находящейся на Муринской дороге в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате обысков были изъяты 8 GSM-шлюзов, 227 сим-карт, 12 банковских карт и компьютерная техника.

Установлено, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет двух иностранных граждан, которых он зарегистрировал в своем жилом помещении.

До избрания меры пресечения подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.