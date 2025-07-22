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Питерец.ру » Спорт » Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев близок к провалу на турнире имени Карпова в Югре – 2,5 очка за 6 туров и предпоследнее место

Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев близок к провалу на турнире имени Карпова в Югре – 2,5 очка за 6 туров и предпоследнее место

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
chesshmao.ru
Артемьев приучил к своим победам внутри России, и вдруг – столь неуверенная игра в Ханты-Мансийске.

27-летний казанский гроссмейстер Владислав Артемьев (на фото) дважды подряд первенствовал в Суперфинале чемпионата России, да и в других турнирах он играл стабильно. Не за горами Кубок мира и «Большая Швейцарка ФИДЕ», где будут распределены путёвки в претендентский турнир. По мнению специалистов Артемьев сейчас находится на пике своей формы, и если он не попадёт на ближайший турнир претендентов, то в будущем ему уже вряд ли удастся это сделать – слишком быстро взрослеют юные шахматные таланты.

«Питерец.ру» уже знакомил читателей с участниками турнира имени Карпова в Ханты-Мансийске, где Артемьев является вторым рейтинг-фаворитом после индийца Раунака Садхвани. Однако рейтинг ФИДЕ близкий к 2700 пока не помогает Артемьеву удачно выступать в Югре.

Заключив мир с Садхвани в 1-м туре, Артемьев затем сделал ещё три ничьи подряд – с россиянином Арсением Нестеровым, Айком Мартиросяном из Армении и своим шахматным «однопартийцем» (оба выступают за клуб «КПРФ») Владимиром Малаховым. В 5-м туре Артемьев играл с аутсайдером карповского турнира – Шамсиддином Вохидовым из Узбекистана. Однако победил Вохидов, после чего расстроенный Артемьев белыми сыграл вничью с возрастным Франсиско Вальехо Понсом из Испании.

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