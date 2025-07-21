Нулевая ничья «Оренбурга» и ЦСКА завершила 1-й тур чемпионата России по футболу: «Зенит» и ещё четыре клуба свои матчи выиграли

Первый круг стартовавшего чемпионата РПЛ завершился в понедельник матче в Оренбурге, где сохранивший благодаря определённым обстоятельствам прописку в высшем футбольном свете коллектив Владимира Слишковича принимал ЦСКА, который теперь тренирует Фабио Челестини.

До перерыва игра на искусственном поле «Газовик» была примерно равной, во втором тайме преимуществом владели московские гости. Но ни голкипер хозяев Богдан Овсянников, ни 39-летний Игорь Акинфеев в этой встрече на пропустили, итог – 0:0. СМИ по традиции назвали нулевую ничью в гостях для ЦСКА «потерей очков», однако «Питерец.ру» считает эту ничью закономерным результатом.

Завершён 1-й тур, в котором пять команд одержали победы – «Зенит» (над «Ростовом»), «Локомотив» (над «Сочи»), «Краснодар» (над «Пари НН»), «Рубин» (над «Ахматом») и «Спартак» (над махачкалинским «Динамо»). Вничью завершились матчи «Динамо» (Москва) – «Балтика» и «Акрон» – «Крылья Советов».

Громких сенсаций тур не принёс, а следующими соперниками «Зенита» согласно календарю станут «Рубин» (27 июля, в гостях), ЦСКА (3 августа, дома), «Ахмат» (9 августа, в гостях) и «Спартак» (16 августа, в гостях).

Матч с «красно-белыми» будет особо принципиальным для «Зенита»!