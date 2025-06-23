На улице Ушинского задержали зачинщика конфликта в «наливайке»

В ночь с 21 на 22 июня правоохранительные органы Калининского района получили сообщение о происшествии в круглосуточном заведении, реализующем алкогольную продукцию, находящемся по адресу: улица Ушинского, дом 35/1. Согласно поступившей информации, один из посетителей спровоцировал ссору с другими лицами, находившимися в помещении, а затем, покинув заведение, дважды выстрелил в воздух из сигнального пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 55-летнего гражданина, не имеющего официального места работы и проживающего в данном районе.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей его действия как хулиганство.