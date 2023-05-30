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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержан подозреваемый в краже с поджогом

В Колпино задержан подозреваемый в краже с поджогом

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Колпинского района задержала подозреваемого в краже с поджогом

Наканруне ночью около 01 часа 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о пожаре в квартире дома 24 на бульваре Трудящихся.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и пожарные обнаружили горящий в квартире диван.
Во время осмотра пострадавшей квартиры 23-летней хозяйкой обнаружено отсутствие принадлежащих ее отцу денежных средств в размере 2 440 000 рублей, которые находились в металлическом ящике в жилой комнате.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).
В тот же день около 15 часов 00 минут возле дома 6 по улице Труда в Колпино по «горячим следам» по подозрению в совершении преступления задержан 22-летний неработающий сожитель хозяйки.
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район кража пожар поджог
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