В Колпино задержан подозреваемый в краже с поджогом

Наканруне ночью около 01 часа 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о пожаре в квартире дома 24 на бульваре Трудящихся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и пожарные обнаружили горящий в квартире диван.

Во время осмотра пострадавшей квартиры 23-летней хозяйкой обнаружено отсутствие принадлежащих ее отцу денежных средств в размере 2 440 000 рублей, которые находились в металлическом ящике в жилой комнате.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В тот же день около 15 часов 00 минут возле дома 6 по улице Труда в Колпино по «горячим следам» по подозрению в совершении преступления задержан 22-летний неработающий сожитель хозяйки.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.