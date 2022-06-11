В Ленобласти мужчину обвинили в изнасиловании пасынка-подростка

Вчера утром к полицейским выборгского района Ленинградской области 52-летняя женщина заявила на своего 49-летнего супруга. Женщина сообщила стражам порядка о том, что 9 июня заполночь ее муж якобы совершил в отношении своего 14-летнего пасынка насильственные действия сексуального характера.

Вчера отчима задержали доставили в следственный отдел Следственный комитет города Выборг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине избрана мера принуждения -обязательство о явке.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в 17-летнем возрасте подозреваемый проходил по делу о краже.