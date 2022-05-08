В Ленобласти задержаны граждане за культивацию наркосодержащих растений

В ходе реализации оперативной информации 5 мая сотрудниками полиции задержано двое граждан 54 и 55 лет.

При проведении обыска по месту жительства 55-летнего гражданина обнаружено и изъято: наркотическое средство - каннабис (марихуана), массой более трех килограмм, 552 куста растений с корневой системой, оборудование для культивирования растений с системой гидропоники, мобильный телефон.

В ходе обыска по месту жительства 54-летнего гражданина обнаружено и изъято: части наркосодержащих растений конопли массой более пяти килограмм, 33 куста растений с корневой системой, оборудование для культивирования растений, мобильный телефон, весы, вакуумный упаковщик.

Кроме того, при проведении обыска в доме принадлежащем задержанным находящемся в дачном садоводстве обнаружено и изъято наркотическое средство - каннабис массой 1,3 килограмма и 480 кустов растений с корневой системой, оборудование для культивирования растений с системой гидропоники, мобильный телефон.

По данным фактам возбуждены три уголовных дела по части 3 статьи и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.