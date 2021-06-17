Накануне утром, около 08 часов у здания Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г.Соколова ФМБА на проспекте Культуры был обнаружен труп 65-летней петербурженки. Проводимой проверкой было установлено, что пенсионера выпала из окна 9-го этажа данной больницы. Погибшая проходила лечение в отделении хирургии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В Петербурге пожилая пациентка больницы выпала из окна
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Опубликовал: Anton78
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Пожилая пациентка выпала из окна петербургской больницы
Накануне утром, около 08 часов у здания Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г.Соколова ФМБА на проспекте Культуры был обнаружен труп 65-летней петербурженки. Проводимой проверкой было установлено, что пенсионера выпала из окна 9-го этажа данной больницы. Погибшая проходила лечение в отделении хирургии.
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