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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пожилая пациентка больницы выпала из окна

В Петербурге пожилая пациентка больницы выпала из окна

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Яндекс
Пожилая пациентка выпала из окна петербургской больницы

Накануне утром, около 08 часов у здания Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г.Соколова ФМБА на проспекте Культуры был обнаружен труп 65-летней петербурженки. Проводимой проверкой было установлено, что пенсионера выпала из окна 9-го этажа данной больницы. Погибшая проходила лечение в отделении хирургии.
Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: Конкретно.ру
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