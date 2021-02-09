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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пожилая женщина выпала из окна 20 этажа

В Петербурге пожилая женщина выпала из окна 20 этажа

0
3
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Красногвардейскм районе Петербурга пожилая женщина выпала из окна 20 этажа. 

Накануне утром около 05 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга по телефону поступило сообщение о том, что у дома №13/1 по аллее Евгения Шварца неподвижно лежит женщина. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили напротив двери, ведущей во второй подъезд, труп женщины, одетой в черную зимнюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные вязаные перчатки и серые сапоги. Рядом – вязаный берет фиолетового цвета. По данным АН «Оперативное прикрытие», на вид погибшей 65-70 лет. 
При обходе подъезда полицейские обнаружили на 20 этаже открытое окно с приставленной табуреткой. На подоконнике  - следы обуви, совпадающие с надетыми  на погибшей сапогами.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район падение с высоты обнаружение трупа пенсионеры
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