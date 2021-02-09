В Петербурге пожилая женщина выпала из окна 20 этажа

Накануне утром около 05 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга по телефону поступило сообщение о том, что у дома №13/1 по аллее Евгения Шварца неподвижно лежит женщина. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили напротив двери, ведущей во второй подъезд, труп женщины, одетой в черную зимнюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные вязаные перчатки и серые сапоги. Рядом – вязаный берет фиолетового цвета. По данным АН «Оперативное прикрытие», на вид погибшей 65-70 лет.

При обходе подъезда полицейские обнаружили на 20 этаже открытое окно с приставленной табуреткой. На подоконнике - следы обуви, совпадающие с надетыми на погибшей сапогами.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.