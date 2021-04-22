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Питерец.ру » Происшествия » Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД

Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД

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Опубликовал: Вадик Котов
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На внутренней стороне КАД, 800 метров после съезда на Шафировский проспект, столкнулись попутно фура и манипулятор

На внутренней стороне КАД, 800 метров после съезда на Шафировский проспект, столкнулись попутно фура и манипулятор. Начался пожар. Кабина фуры объята огнём. Движение в сторону юга полностью блокировано.

В 19:13 горение ликвидировано

К ликвидации происшествия привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Как сообщает Телеграм-канал "Mash | Мэш на Мойке", два человека погибли в жёсткой аварии на КАД — их машину раздавили грузовик и автокран. Шансов выжить у водителя и пассажира не было — тяжёлые машины столкнулись и зажали легковушку между собой, тачки загорелись. Из-за ДТП на КАД образовалась многокилометровая пробка.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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