Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД

На внутренней стороне КАД, 800 метров после съезда на Шафировский проспект, столкнулись попутно фура и манипулятор. Начался пожар. Кабина фуры объята огнём. Движение в сторону юга полностью блокировано.

В 19:13 горение ликвидировано

К ликвидации происшествия привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Как сообщает Телеграм-канал "Mash | Мэш на Мойке ", два человека погибли в жёсткой аварии на КАД — их машину раздавили грузовик и автокран. Шансов выжить у водителя и пассажира не было — тяжёлые машины столкнулись и зажали легковушку между собой, тачки загорелись. Из-за ДТП на КАД образовалась многокилометровая пробка.