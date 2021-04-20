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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге разбойник погиб при столкновении с охраной

В Петербурге разбойник погиб при столкновении с охраной

0
54
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
Налетчик на табачную лавку в Выборгском районе погиб при столкновении с охраной.

Сегодня под утро, около 04:20 в магазин «Табачная лавка» в доме 129/1 по проспекту Энгельса зашли двое неизвестных «кавказской» внешности. У одного из злоумышленников в руках находился молоток.
Продавщица, 36-летняя гражданка Узбекистана дремала в подсобном помещении. Налетчики под угрозой применения насилия стали собирать товар (пачки сигарет) в мешки, однако продавец успела нажать тревожную кнопку.
На место происшествия прибыли сотрудники ЧОП «Титан». Произошла потасовка, преступники попытались скрыться. При этом у одного из них в руках был нож, в связи с чем охранник выстрелил в него. Второй преступник скрылся.
Раненого доставили в Елизаветинскую больницу, где он скончался. По данным Агентства, это 25-летний уроженец Азербайджана.
Второго налетчика ищут. Его приметы: рост 170 см, кавказец, светло-синие джинсы, черные ботинки, голый торс. (В потасовке он оставил куртку в руках секьюрити).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район разбойное нападение огнестрельное ранение
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