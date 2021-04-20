В Петербурге разбойник погиб при столкновении с охраной

Сегодня под утро, около 04:20 в магазин «Табачная лавка» в доме 129/1 по проспекту Энгельса зашли двое неизвестных «кавказской» внешности. У одного из злоумышленников в руках находился молоток.

Продавщица, 36-летняя гражданка Узбекистана дремала в подсобном помещении. Налетчики под угрозой применения насилия стали собирать товар (пачки сигарет) в мешки, однако продавец успела нажать тревожную кнопку.

На место происшествия прибыли сотрудники ЧОП «Титан». Произошла потасовка, преступники попытались скрыться. При этом у одного из них в руках был нож, в связи с чем охранник выстрелил в него. Второй преступник скрылся.

Раненого доставили в Елизаветинскую больницу, где он скончался. По данным Агентства, это 25-летний уроженец Азербайджана.

Второго налетчика ищут. Его приметы: рост 170 см, кавказец, светло-синие джинсы, черные ботинки, голый торс. (В потасовке он оставил куртку в руках секьюрити).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.