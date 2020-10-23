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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе взорвали банкомат

В Невском районе взорвали банкомат

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22
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
Яндекс
Банкомат «ЮниКредит Банка» взорвали в Веселом Поселке. Деньги украсть не удалось.

Ранним утром накануне, около 07:50 в Невском районе Петербурга, в зоне круглосуточного обслуживания «ЮниКредит Банка» на проспекте Большевиков, дом 3, было обнаружено повреждение банкомата.

Установлено, что в 03:27 ночи неизвестный злоумышленник закачав из баллона неустановленный газ в один из двух банкоматов и совершил его подрыв. Но аппарат устоял. Ничего не похитив, злоумышленник скрылся.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приметы преступника: мужчина на вид 25-35 лет, НТС, одет в черную куртку, темные брюки, черные ботинки, на голове черная  шапка.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район банкомат взрыв
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