В Невском районе взорвали банкомат

Ранним утром накануне, около 07:50 в Невском районе Петербурга, в зоне круглосуточного обслуживания «ЮниКредит Банка» на проспекте Большевиков, дом 3, было обнаружено повреждение банкомата.

Установлено, что в 03:27 ночи неизвестный злоумышленник закачав из баллона неустановленный газ в один из двух банкоматов и совершил его подрыв. Но аппарат устоял. Ничего не похитив, злоумышленник скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приметы преступника: мужчина на вид 25-35 лет, НТС, одет в черную куртку, темные брюки, черные ботинки, на голове черная шапка.