В Петербурге мужчину подозревают в педофилии

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», вчера к полицейским обратилась 42-летняя петербурженка. Воспитательница яслей заявила на своего мужа. По словам женщины, 40-летний супруг вечером минувшего воскресенья в районе Шкиперского протока, находясь в своем автомобиле «Мерседес Вито», совершил половой акт с ее 16-летней дочерью. Как уверена заявительница, связь ее мужа с падчерицей существует с 2018 года.

Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.